شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم صدق (2130) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما يحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.93% ليخسر السهم نحو 70 هللة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.70، ليستهدف مستوى المقاومة 26.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.58 ومستوى المقاومة 25.50.