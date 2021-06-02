شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.91% بما يعادل -1.25 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.70، ليستهدف مستوى المقاومة 33.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.50 ومستوى المقاومة 33.40.