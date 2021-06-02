شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق ع العثيم يبحث عن اتجاه – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسواق ع عثيم (4001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية جانبية على المدى القصير، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.15% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 127.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 133.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 126.60 ومستوى المقاومة 133.00.