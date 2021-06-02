شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح المؤشر بارتفاعه الأخير باختراق مستوى المقاومة المهم 10,540.17، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 46.19 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,540.17، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,700.00.