شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مبادرة "حياة كريمة" أنعشت قطاعات التشييد والبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة الحسينى، أن أصداء مبادرة حياة كريمة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كبيرة على مختلف المناحى الاقتصادية، ولا سيما قطاع التشييد والبناء سواء لشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

أضاف أسامة الحسينى لـ"الخليج 365" أن حجم المشروعات كبير فى المبادرة، وتصل تكلفتها لنحو 600 مليار جنيه، لافتا إنه فتح المجال أمام شركات القابضة للتشييد والتعمير. العاملة فى مجال المرافق والاسكان للدخول فى مشروعات جديدة بمليارات الجنيهات مما يحسن من مؤشراتها المالية.

وأوضح الحسينى أن المبادرة ستساهم فى تحسين مؤشرات النمو الاقتصادى، بجانب توفير حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنيين فى المراكز والمدن والقرى، وتوفير الخدمات لكافة المناطق المحرومة.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 51 مركزا ومدينة بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بأكثر من 600 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع، ويبلغ عدد القرى المستهدف تطويرها نحو 4741 قرية وتوابعها نحو 30888.