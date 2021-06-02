شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 10778 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى الدعم الحالي عند 10700 نقطة، كما يقترب المؤشر حاليا من خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 11000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,746 بينما مستوى المقاومة هو 10,794 نقطة