شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6747 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك استمرار الاداء السلبي للسهم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 6600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,732 بينما مستوى المقاومة هو 6,756 نقطة