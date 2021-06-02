شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 3.19 ريال، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما يتداول السهم حاليا في قناة هابطة متوسطة الأجل، مما يشير الى ان السهم قد يشهد تراجعا مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 3.07 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.18 وبين مستوى المقاومة هو 3.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد