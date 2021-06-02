شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2.78 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2.63 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط