شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 7.05 ريال، مرتفعا بالمقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية الداول، كما نجح مؤشر استوكاستيك في اطلاق اشارة شراء، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 7.40 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 6.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.96 وبين مستوى المقاومة هو 7.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد