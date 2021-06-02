شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم عمليات جني ارباح منذ الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 198 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى اول ثم 175 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 193 فلس وبين مستوى المقاومة هو 200 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط