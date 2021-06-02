شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 125 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 117 فلس، مما قد يرسل السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 140 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 115 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 123.0 وبين مستوى المقاومة هو 129.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد