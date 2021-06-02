شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يشهد اداء سلبي -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم منذ الاسبوع الماضي حتى الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 255 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 248 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 253.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 257.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط