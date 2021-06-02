شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم عمليات جني ارباح خلال الاسبوع الماضي والحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 1220 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى1300 فلس، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم الدعم 1150 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1250 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,180.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,230.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط