شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 174 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 185 فلس، مما يعد اشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 140 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 195 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 160.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 180.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط