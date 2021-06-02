شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 02-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 37 فلس خلال جلسة امس الثلاثاء، وذلك بعدما تلقى السهم دعما قويا عند مستوى 35 فلس، حيث يقابل هذا المستوى المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستويات قد تصل الى 43 فلس مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 35 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 35.2 وبين مستوى المقاومة هو 40.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد