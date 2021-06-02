شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» توقع اتفاقية للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال «استدامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت شركة «سابك» أمس، اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز.

ووقّع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» م. عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان.

ويسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 يوليو 2021م، وذلك عقب انتهاء مدة الاتفاقية التي أبرمت بين الجانبين في عام 2016م، وكُلَّفت سابك بموجبها بإدارة مركز «استدامة» لمدة خمس سنوات تنتهي في 24 يوليو 2021م.

وأكد البنيان أن الاتفاقية الجديدة ستعزز إسهام سابك في تطوير برامج التنمية الزراعية المستدامة؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة في المملكة، بما يتوافق مع رؤية 2030.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ ستكلّف سابك ثمانية موظفين للعمل والمشاركة في إدارة أعمال مركز «استدامة»، وتحصل بالمقابل على حق الاستفادة من منشآت المركز لإجراء أعمالها البحثية.

يذكر أن مركز «استدامة» تأسس في العام 2013م بتمويل من سابك، والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في بناء وتشغيل المركز في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويعتبر «استدامة» مركزًا بحثيًا زراعيًا لإجراء الأبحاث التطبيقية على التقنيات المبتكرة للزراعة المستدامة؛ فيما تركز أبحاثه على زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية، ورفع كفاءة استخدام المياه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز «استدامة» يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المملكة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز استدامة الأنشطة الزراعية بالمملكة، وتمكين الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على هذه الموارد للأجيال القادمة.