شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل ومصاب بعد حريق وإطلاق نار في محطة إطفاء أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل رجل إطفاء وأصيب آخر، الثلاثاء، في إطلاق نار في محطة إطفاء أجوا دولسي؛ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في حادثة يعتقد أن منفذها موظف ساخط، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس على «تويتر»: بقلوب مثقلة، وقع إطلاق نار مأساوي في نحو الساعة 10:55 صباحاً في محطة إطفاء أجوا دولسي، موضحة أن رجل إطفاء لقي مصرعه في الحادث فيما أصيب آخر، مؤكدة تعاطفها مع المتضررين من الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة النيران تشب في المبنى الضخم وانبعاث ألسنة اللهب والدخان الأسود من المبنى المكون من طابق واحد، في وقت سارع مسعفون إلى نقل رجل الإطفاء المصاب على نقالة من مهبط للطائرات على سطح مركز طبي.

وتعتقد السلطات أن المشتبه فيه هو موظف ساخط، فر بعد ارتكاب الجريمة في شاحنة بيك أب بيضاء.

ولم تحدد السلطات هوية ضحايا الهجوم أو الجاني الذي بدأت تلاحقه.