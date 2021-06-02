شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعدون والهابطون فى قائمة الأنشطة الاقتصادية لشهر مارس الماضى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، حيث بلغ 116.84 خلال شهر مارس 2021 "أولى" "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية"، مقابل 104.09 خلال شهر فبراير 2021 "نهائى" بنسبة ارتفاع بلغت 12.25٪.

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف تطور الأنشطة الاقتصادية الأكثر ارتفاعاً وهى كالتالى:



الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية

سجل الرقم القياسى لصناعة المشروبات 235.80 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 199.75 بارتفاع قدره 18.04 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف.



ارتفاع نشاط صناعة المشروبات

بلغ الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 116.85 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 حيث بلغ 97.35 بارتفاع قدره 20.03٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق نظرا لتداعيات جائحة كورونا.



ارتفاع نشاط المنتجات الكيماوية

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 105.90 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 133.66 بانخفاض قدره 20.77٪ وذلك يرجع الي حالة السوق وتوافر مخزون.



تراجع نشاط صناعة الحاسبات والمنتجات الأليكترونية

وبلغ الرقم القياسى لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة فى موضع أخر 192.68 خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث بلغ 207.86 بنسبة انخفاض قدرها 7.31% وذلك يرجع إلى حالة السوق.