شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أولى اكتشافات حقول الغاز بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول خلال السنوات السبع الماضية فى رفع انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.

ويرصد الخليج 365 أهم المعلومات المتعلقة بأولى اكتشافات حقول الغاز بمصر والتى كانت كالتالى..

1- اكتشف أول حقل برى للغاز في منطقة أبو ماضى فى دلتا النيل

2- تم اكتشافه عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول

3- كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعى فى مصر

4- تبعه اكتشاف حقل أبو قير البحرى فى البحر المتوسط فى عام 1969 وهو أول حقل بحرى للغاز الطبيعى فى مصر.

5- ثم تم اكتشاف حقل أبو الغراديق فى الصحراء الغربية فى عام 1971.