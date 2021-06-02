شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق على انخفاض بعد استيعاب صفقة "إم جي إم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي واستيعاب صفقة استحواذ شركة التجارة الإلكترونية على شركة "مترو جولدوين ماير" (إم جي إم).



كانت "أمازون" قد أعلنت الأسبوع الماضي الاستحواذ على شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة "مترو جولدوين ماير ستوديوز" مقابل 8.45 مليار دولار.



وبناء على ذلك، تعد صفقة الاستحواذ على "إم جي إم" ثاني أكبر صفقة استحواذ تنفذها "أمازون دوت كوم" في تاريخها بعد شراء شركة "هول فودز" مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2017.



وذكرت "أمازون" في بيان تعليقا على الصفقة بأنها ترغب في الاستفادة من تاريخ صناعة الأفلام الذي تتميز به شركة "إم جي إم ستوديوز" مثل سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة والعروض التلفزيونية الأصلية.



وتجدر الإشارة إلى أن "أمازون" أنفقت ما يقرب من 11 مليار دولار لشراء عروضا سينمائية وموسيقية خلال عام 2020 مقارنة بإنفاق 7.8 مليار دولار في عام 2019.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 3218.6 دولار.