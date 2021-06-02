شكرا لقرائتكم خبر عن "زوم فيديو" تسجل أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "زوم فيديو كومينيكيشنز" يوم الثلاثاء تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع السنوي الأول من العام المالي 2022.



وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي أنها سجلت صافي أرباح قدرها 227.3 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من أبريل/نيسان مقارنة بأرباح قدرها 27.03 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود المكررة، ارتفعت أرباح "زوم فيديو" إلى 1.32 دولار لكل سهم في الربع المالي الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل أرباح معدلة عند 99 سنتا لكل سهم.



وقفزت إيرادات "زوم" إلى 956.2 مليون دولار في الربع الأول المنتهي في أبريل/نيسان مقارنة بإيرادات عند 328.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى 906 ملايين دولار.



وتوقعت الشركة تحقيق أرباح معدلة ما بين 1.14 و1.15 مليون دولار وإيرادات بين 985 و990 مليون دولار في الربع المالي الثاني.



وتتوقع "زوم فيديو" أن تحقق أرباحا معدلة بين 4.56 دولار و4.61 دولار لكل سهم في العام المالي 2022 بشكل كلي، وهو ما يتجاوز توقعات محللين التي تشير إلى تحقيق أرباح عند 3.76 دولار لكل سهم.