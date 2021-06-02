شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء حيث قلص الداو جونز مكاسبه، فيما تخلى "ناسداك" و"إس أند بي 500" عن مكاسبهما.



وكشف معهد إدارة التوريدات في أمريكا أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى مستوى 61.2 نقطة في مايو/أيار من 60.7 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 60.8 نقطة.



هذا، وكانت وول ستريت قد أغلقت أمس الإثنين بمناسبة يوم الذكرى حيث أقفلت أسواق الأسهم والسندات بشكل رسمي.



ويتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.40 دولار وأغلق الخام عند 67.72 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وسجل أعلى سعر عند 68.8 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.2% أو ما يعادل 1.53 دولار وأغلق عند 70.25 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 69.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة .0.1% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 34575 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34849 نقطة وأقل مستوى عند 34542 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13736 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13836 نقطة وأقل مستوى عند 13678 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 4202 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4234 نقطة وأقل مستوى عند 4197 نقطة.