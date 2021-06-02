شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بحوالي 5% نتيجة قوة الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو قوي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى قوة الطلب الصيني والمخاوف بشأن الطقس في أمريكا الشمالية.



وذكر مراقبون أن جفاف الطقس في الولايات المتحدة وكندا ربما يؤثر سلباً على جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، وهو ما دعم أسعار الذرة والصويا.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن شركات تصدير أمريكية باعت أكثر من 5.6 مليون طن من الذرة إلى الصين، ولم تظهر البيانات إلغاء صفقات على نطاق واسع.



من ناحية أخرى، أفادت شركة "سوفكون" الروسية للاستشارات الزراعية أنها خفضت توقعاتها بشأن محصول القمح الروسي لعام 2021 إلى 80.9 مليون طن من 81.7 مليون طن نتيجة ضعف المساحات المزروعة بالقمح في الشتاء.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، قفزت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة 4.7% إلى 6.88 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.96 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 6.60 دولار.