شكرا لقرائتكم خبر عن النفط إلى أعلى مستوى في عامين بعد قرار «أوبك+» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عامين، بعددما اتفق منتجو النفط في أوبك+، خلال اجتماع عقدوه عن بعد، الثلاثاء على التقيد بوتيرة التخفيف التدريجي الحالية لتخفيضات المعروض النفطي حتى نهاية يوليو، في مسعى للموازنة بين توقعات لتعافي الطلب وبين زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية. وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي عند 71.17 دولار للبرميل، بارتفاع 2.7%، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68.65 دولار، محققة مكاسب 3% وهذا أعلى مستوى للعقد في أكثر من عامين.

وارتفعت أسعار النفط، حتى قبيل اجتماع تحالف أوبك+ بدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو /أيار.

وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة بحثية: في حين تثور مخاوف بشأن زيادة قيود كوفيد-19 في أنحاء آسيا، فإن تركيز السوق منصب أكثر فيما يبدو على زيادة الطلب من الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.

وقرر تجمع أوبك+ في أبريل /نيسان زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو /أيار إلى يوليو /تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس:نعتقد بأن السوق ستتمكن من استيعاب المعروض الإضافي، لذلك نتوقع أن يؤكد التجمع (أوبك+) على أنه سيزيد الإنتاج مثلما هو مقرر خلال الشهرين المقبلين. (رويترز)