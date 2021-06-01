شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن 42 ألف عقار فاخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «نايت فرانك» للاستشارات إن قطاع العقارات في دبي سيوفر ما يقدر بنحو 62 ألف عقار سكني هذا العام وحوالي 63 ألفاً في 2022، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009.

وأوضح فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»: «كان عدم التوازن بين العرض والطلب سمة مميزة لسوق دبي السكني من الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، وبالنظر إلى السنوات القليلة المقبلة، يبدو أن هذا الأمر سيستمر».

وتعتبر دبي ملاذاً للأثرياء، الأمر الذي ساهم في انتعاش مبيعات المنازل الفاخرة، مع لجوء عدد أكبر منهم للإمارة في ظل عمليات الإغلاق العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي هذه الأيام يمكنك إنفاق مليون دولار للحصول على منزل فاخر في دبي بمساحة 165 متراً مربعاً، أي حوالي خمسة أضعاف المساحة في لندن أو نيويورك، وفقاً ل «نايت فرانك». ويوجد في دبي 42,356 منزلاً تقدر قيمة الواحد منها بمليون دولار فما فوق، وهي في المرتبة الثانية بعد لندن.

وتشير تقديرات «نايت فرانك» إلى أن قيمة المساكن الرئيسية التي تبلغ قيمتها فوق مليون دولار، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 2% فقط في 2021 بعد انخفاضها بنسبة 6% في 2020. وقال دوراني إن أسعار المنازل بشكل عام من المقرر أن تنخفض بنسبة 2% إلى 3% بينما من المرجح أن ترتفع أسعار العقارات العائلية، المعروفة محلياً باسم الفلل والتي تشكل حوالي ثلث المعروض السكني في المدينة، بنسبة 3% إلى 4%.

(بلومبيرج)