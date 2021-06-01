شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يحذر من شح الرقائق ويرفع أسعار سيارات «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر إيلون ماسك من أن شركته «تيسلا» اضطرت إلى رفع أسعار سياراتها، بسبب النقص العالمي في رقائق الحاسوب.

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة على «تويتر»، أن الأسعار آخذة في الارتفاع بسبب ضغوط أسعار سلاسل التوريد الرئيسية على مستوى القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخام بشكل خاص.

ورفعت «تيسلا» أسعار سياراتها الكهربائية من طرازي «3» و«موديل واي» بمقدار 500 دولار لكل منهما في الشهر الماضي، وهي خامس زيادة في أسعار سيارات الشركة منذ عدة أشهر.

وأدت الزيادات المجمعة في الأسعار إلى ارتفاع أسعار بعض سيارات «تيسلا» بآلاف الدولارات وحتى بنسبة 8% لبعض المركبات.

ووجد صانعو السيارات أنفسهم تحت ضغط شديد في الأشهر الأخيرة، وهم يتنازعون فيما بينهم للحصول على الرقائق المهمة اللازمة لإنتاج السيارات الحديثة.

وحذرت شركة الاستشارات التجارية «AlixPartners» الشهر الماضي من أن النقص في رقائق أشباه الموصلات، سيكلف شركات صناعة السيارات 110 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة هذا العام. (وكالات)