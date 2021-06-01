شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة 36.5% في رخص الأعمال الجديدة بدبي أول 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

شهد السوق المحلي في دبي تسجيل 19736 رخصة تجارية جديدة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي مقارنة بـ 14456 رخصة خلال الفترة نفسها من 2020 بنمو 36.5%، حسب بيانات «خريطة دبي للأعمال» التابعة لـ «دائرة التنمية الاقتصادية» في الإمارة.

وأشارت بيانات «اقتصادية دبي» إلى أن عدد الرخص التجارية الجديدة التي أضيفت إلى قطاعات الأعمال في دبي خلال شهر مايو/ أيار الماضي بلغت 2922 رخصة مقارنة بـ1197 رخصة في الشهر نفسه من 2020 وبنمو 144%.

وأوضحت بيانات «اقتصادية دبي» أن عدد المستثمرين الجدد خلال الشهر الماضي بلغ 2620 مستثمراً جديداً ليرتفع الإجمالي إلى 21674 مستثمراً جديداً منذ بداية العام مقارنة بـ20271 مستثمراً جديداً خلال الفترة نفسها من 2020 بنمو 7%.

وسجل عدد المستثمرين الذين أضافوا رخصاً جديدة في مايو/ أيار 2235 مستثمراً ليصل الإجمالي خلال 5 أشهر من 2021 إلى 19074 مستثمراً مقارنة بـ15721 مستثمراً في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 21%.

تنوع الرخص

وحسب البيانات، تنوعت الرخص الصادرة في الشهر الماضي ما بين تجارية وسياحية وصناعية ومهنية، حيث شكلت الرخص المهنية الحصة الكبرى من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة بنسبة لامست 52% من خلال 1531 رخصة، وجاءت التجارية ثانياً بواقع 1344 رخصة تعادل 46%، والسياحية والصناعية في المركزين الثالث والرابع بـ 29 و18 رخصة على التوالي.

التوزيع الجغرافي

ومن حيث توزيع المناطق، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الكبرى من عدد الرخص الجديدة في الشهر الماضي من خلال 1891 رخصة، ثم ديرة ثانياً بـ1007 رخصة، أما الثالثة فكانت دبي الجديدة بـ21 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بـ 3 رخص فقط.

نمو مستمر

ويواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة مدعوماً بمـــبادرات نـــــوعية وتشـريـــعات جديدة، وتعكس هذه الأرقام توجّه مجتمعات الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة، مع ملاحظة النمو في القطاع المهني بشكل كبير، كما تفسر نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.