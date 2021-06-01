شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة جديدة للأسهم الأوروبية بدعم أسعار السلع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت الأسهم الأوروبية مستويات مرتفعة جديدة، الثلاثاء، حيث عززت أسعار قوية للمعادن والنفط أسهم شركات السلع الأولية الكبيرة، بينما أظهرت بيانات نمو النشاط الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في مايو.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة في أولى جلسات يونيو، وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بريطانيا 0.8 بالمئة بعد عطلة أمس الاثنين.

وقفز المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة إلى ذروة قياسية جديدة، في حين زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة.

ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو إلى 63.1 في مايو، متجاوزة قراءة أولية كانت عند 62.8، إلى أعلى مستوى منذ بدء المسح في يونيو 1997.

وفي حين يبدي المستثمرون قلقا حيال تضخم مرتفع قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على تقليص إجراءات التحفيز، قال صنَاع السياسات في الأسابيع الأخيرة إن ارتفاع الأسعار مؤقت وأكدوا استمرار الدعم.

وقال كيث تمبرتون من فورتي للأوراق المالية «يقول مجلس الاحتياطي والمركزي الأوروبي إنهما يتوقعان زيادة في التضخم مع فتح الاقتصادات. ستكون مشكلة عندما تفتح الاقتصادات وتستمر الأرقام في الارتفاع. حتى ذلك الحين، تأخذ السوق بما تراه.»

ارتفعت أسهم شركات التعدين مثل أنجلو أمريكان ومجموعة بي.إتش.بي وجلينكور نحو أربعة بالمئة، مقدمة أكبر دفعة لستوكس 600 مع صعود أسعار النحاس ومعادن أخرى.

وصعدت أسهم شركات النفط الكبرى بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس آذار وسط تفاؤل حيال توقعات الطلب على الوقود.

وزاد سهم دايملر الألمانية لصناعة السيارات 2.6 بالمئة بعد أن اتفقت على الدفع إلى نوكيا مقابل براءات اختراعاتها، منهية نزاعا على رسوم تقنيات مهمة.

ختم المؤشر القياسي ستوكس 600 معاملات مايو مرتفعا 2%، مواصلا المكاسب للشهر الرابع على التوالي مع إقبال المستثمرين على القطاعات الحساسة اقتصاديا مثل المواد والطاقة تفاؤلا بإعادة فتح الاقتصادات.

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون تقريرين اقتصاديين أمريكيين مهمين، لكن الخسائر حدتت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.16 في المئة ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة إلى 1926.18 نقطة.

وقال ماساهيرو أشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت: "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأمريكي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة اليوم في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذا الأسبوع. ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفاً لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في إبريل/نيسان عند 266 ألفاً.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكاي وفقد سهم جيه.إف.إي 4.32 في المئة وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36 في المئة.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57 في المئة وتشوجاي للأدوية 1.95 في المئة.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38 في المئة، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05 في المئة.

(رويترز)