شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو لا تتوقع «اختراقاً» في القمة بين بوتين وبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها لا تتوقع تحقيق اختراق «دبلوماسي» خلال القمة المقررة في 16 حزيران/ يونيو والتي تجمع للمرة الأولى الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على خلفية توترات بين البلدين. وصرّح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لمسؤولين في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة «لا أوهام لدينا، ولا نحاول إعطاء الانطباع أنه سيتحقق اختراق، (وستتخذ) قرارات تاريخية تؤدي إلى تغييرات أساسية». وتدارك «لكن حقيقة إجراء مباحثات على أعلى مستوى بين القوتين النوويتين البارزتين أمر مهم بالطبع».

ويأتي اللقاء بين الرئيسين في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين. ومنذ توليه منصبه، فرض بايدن عقوبات جديدة على موسكو بشأن ما تقول السلطات الأمريكية إنّه دور روسي محتمل في الهجوم الذي استهدف الشركة الأمريكية لتطوير البرمجيات «سولار ويندز» والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وانتقدت واشنطن بشدة موسكو؛ إثر تعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون راهناً لمحاولة تسميم. والأحد، وعد بايدن بأن يبلغ بوتين أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا «تنتهك» حقوق الإنسان.

ومنسوب التوتر بين البلدين مرتفع أيضاً بشأن أوكرانيا، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وحرّكت حديثاً قوات على الحدود، وبشأن حليفة روسيا، بيلاروسيا التي أثارت تنديداً دولياً بتحويلها مسار طائرة أوروبية على متنها معارض لاعتقاله. وفي ختام لقاء مع وزير خارجية منغوليا باتمونخيين باتسيتسيج، قال لافروف، أن فكرة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا تشكيل «منطقة المحيطين الهندي والهادئ» لها خلفية تصادمية.

من جانب آخر، أعلن لافروف أن الهند أكدت تمسكها بما تم الاتفاق عليه بين نيودلهي وموسكو حول توريدات منظومات «أس-400» الروسية للدفاع الجوي. وقال: إن التعاون بين روسيا والهند يتطور باطراد في المجالات المختلفة وبما يتواءم تماماً مع ما تم الاتفاق عليه بين زعيمي البلدين.

وتابع لافروف أن تنفيذ العقود الخاصة بتوريد منظومات «أس-400» الروسية إلى الهند يتم حسب المخطط له، «ولا نرى هنا أي تغييرات، والقيادة الهندية تؤكد تمسكها بهذه الاتفاقات».

وفي وقت سابق، أكد سفير الهند لدى موسكو، داتلا بالا فينكاتيش فارما، أن الدفعة الأولى من المنظومات الروسية المذكورة ستتسلمها بلاده أواخر العام الجاري.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وقعت موسكو ونيودلهي صفقة بشأن توريد خمسة أفواج من منظومات «أس-400» بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.