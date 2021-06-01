شكرا لقرائتكم خبر عن «أقدر» يطلق النسخة الثانية من الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن برنامج خليفة للتمكين - أقدر، عن بدء فعاليات برنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية بنسخته الثانية، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، إننا نعمل على تهيئة الشباب وأبناء المجتمع المحلي على أن يكونوا قادة مجتمعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم العمل المجتمعي والشبابي وتفعيل دور الشباب في الحياة المجتمعية العامة وإظهار أدوار الشباب الحقيقية في التنمية والتقدم والبناء، كما أرادتهم الدولة بأن يكونوا على وعي وعلم واطلاع، وأن يكونوا على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية والمساهمة في صنع القرار الذي يؤثر في حاضرهم ومستقبلهم، ونحن نعمل على هذه التوجيهات في دعم ورعاية الشباب بوطننا الغالي في كافة إمارات الدولة ولكافة الفئات العمرية.

وخلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية، أكد الدكتور راضي الزبيدي مدير معهد التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة الدور المهم الذي يقوم به مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المعتمدة في مختلف المجالات والموضوعات التي تساهم في تنمية المجتمع وبالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأشاد بالنجاح الذي حققه البرنامج في دفعته الأولى، حيث يتم اختيار الملتحقين بعناية فائقة من مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، بما يؤهلهم لأداء مهامهم التطويرية والتوعوية بعد تخرجهم في هذا البرنامج.

من جانبه، أضاف المقدم محمد الهرمودي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين أن هذا الدبلوم يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الشارقة، ويعبر عن دور ومسؤولية برنامج خليفة للتمكين تجاه خدمة قضايا المجتمع.

وأوضح أن أهداف وغايات وتطلعات الدبلوم المهني في القيادة المجتمعية تم إعدادها على أسس وحاجات تمس المجتمع وأبنائه من خلال التمكين المجتمعي وبناء القدرات للشباب وصقل مهارتهم القيادية واستثمار طاقاتهم واستغلال إمكانياتهم وتوجيهها بما ينفع ويخدم مجتمعهم.

وتابع الهرمودي أن البرنامج يهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية التنموية للوصول إلى التمكين وتطور عمل وأداء الأفراد بما يتوافق مع معايير المواطنة الإيجابية، بما يتوافق مع المعايير المجتمعية المتقدمة وتسهيل ودمج أفراد المجتمع بكافة فئاته للاندماج بالمجتمع والتفاعل معه.

وبلغ عدد الملتحقين بهذه الدورة من البرنامج 50 متدرباً ويستمر البرنامج لمدة شهرين بواقع 110 ساعات تدريبية. (وام)