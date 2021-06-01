شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات والدراجات المعدلة استعراض المستهترين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: سومية سعد

المواطنون والمقيمون يشكون من انتشار ظاهرة استعراض فئة من الشباب المخالفين لقوانين المرور والمتسببين في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم ودراجاتهم المعدلة وحركاتها الخطرة وأصواتها العالية وسط الأحياء السكنية، ضاربين عرض الحائط بضوابط القانون، ومعرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى ما يمثله سلوكهم هذا من الإزعاج خاصة أثناء الليل، وهو ما يدل على أن قائدي هذه المركبات إما أن يكونوا مستهترين بالقانون أو غير ملمّين بقواعد السير والمرور وهو ما يشكل خطورة على مستخدمي الطريق، ويستوجب غرس المفهوم المروري في نفوسهم.

يطالب المواطنون والمقيمون بضرورة أن تزيد أجهزة الشرطة جهودها بِشأن هذا الملف، حيث يجرى بعض الشباب تعديلات «تزويد» في سيارته يخالف كثيراً المواصفات القياسية ويقلل من درجة الأمان والسلامة، مؤكدين أهمية تثقيف هؤلاء الشباب مرورياً بهدف إيجاد طرق خالية منهم وآمنة من الحوادث، بالتركيز خلال الحملات المرورية على ضبطهم ونشر الرسائل التوعوية، بأهمية الالتزام بقانون ترخيص المركبات والدراجات، خاصة أن معظم الدراجات النارية التي تستخدم في المناطق الصناعية غير مرخصة ولا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.

”الخليج 365” تلقت شكاوى عديدة من بعض الأشخاص مـــــن مختلف الجنسيات وسط الأحياء السكنية، مؤكدين أن الأمر أصبح يشكل صداعاً دائماً ويتصاعد بشكل لافت حتى أصبح ظاهرة مقلقة، وتحاول في التحقيق التالي معرفة أبعاده القانونية.

يقول أحمد المرزوقـــــي موظف، إن المركبات المعدلة تستخدم في حلبات السباق فقط، ويجب عدم قيادتها علـــــى الطرقــــات العامـــــة، موضحاً أن بعض السيارات يتـم تزويدها فــــي ورش خاصة، عبر تركيب بعض الأجهزة التي تزود السرعة لتصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن أن التعديلات تحدث أصواتاً مزعجة تتسبب بالضرر للآخرين، إنها أصبحت ظاهرة لدى بعض الشباب الذين يحبون السيارات المعدلة، ضاربين عرض الحائط بما تسببه هذه الظاهرة من إزعاج للسكان وخاصة المرضى وكبار السن.

الأماكن المخصصة

تقول نجلاء قويدار، سيدة أعمال، إن المركبات المعدلة لابد أن يقوم صاحبها باستخدامها في الأماكن المخصصة التي وفرتها الجهات المعنية ويتجنب إزعاج الأهالي في الأحياء السكنية بآلة التنبيه، إضافة إلى أن هذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً أيضاً على قائدي الدرجات فضلاً عن الضرب بعرض الحائط، اشتراطات الأمن والسلامة للسائق والسيارات العابرة ومستخدمي الطريق من المارة والمشاة غير منتبهين لمن حولهم، ما يسبب كثيراً من الحوادث دون مبالاة باحترام حقوق الطرف الآخر وأنه يكون مريضاً أو كبيراً في السن نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

احترام القوانين

طالبت ليلى زكي بمنع الأفراد مـــن السير بالسيارات في الشوارع بعــد العاشرة مساء، ووضع قوانين للحد مــن هذا السلوك، كون ذلك يسبب حالة مـن الهلع لدى الصغار، وارتفاع أصواتها في ظل الهدوء ليلاً، وأكدت أن هـــذه الفئـة المستهترة مـــــن السائقين تسير بسـرعات عاليـــة بعضها يتجاوز السرعات القانونيـــــــــة للشــــوارع والطرقات، خاصة منهم من يتعمـدون القيادة بصورة تشكل خطورة علـى حياتهم ويقطعون الطريق بصورة خطرة، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث تنتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة، إلى جانب الإزعاج الذي تسببه هذه المركبات للأهالي والسكان بالمناطق السكنية المختلفة.

تزويد السيارات

أضافت أمل الحداد أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب «مزودي السيارات» لا يهدف سوى الى الاستعراض بها وبالأصوات التي تصدرها، وأنه عمليا لا يوجد أي داع لزيادة سرعة السيارة لتصل الى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة، خاصة وسط انتشار الرادارات ولخطورة ذلك على حياة أصحاب هذه السيارات وغيرهم من السائقين.

ويقول محمد إسماعيل إن قائدي الدراجات من المتهورين يقومون بأفعال بهلوانية خطيرة على الطريق ويمسكون الدراجة بيد واحدة أو لا يمسكونها أصلاً، مايشكل خطراً جسيماً على الحركة المرورية؛ إذ إنها تتسبب في حدوث الكثير من الحوادث المرورية غير المحدودة العواقب سواء على قائدي هذه الدراجات أو قائدي المركبات الأخرى.

شرطة دبي

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن حملة «مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج» تهدف إلى المساهمة في ضبط أمن الطريق وتقليل حوادث الوفيات والمحافظة على الممتلكات، وتحقيق السلامة الشخصية لمُستخدمي الطريق، وشدد على أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، وبالتالي لابد مـــن تضافر جهـــود شرائح المجتمـــــع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيــــات الإيجابيــــة والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من خلال التزامهم بقانون السير والمرور.

أمن الطريق

وقال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، إن الحملة تهدف إلى ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خصوصاً المُتعلقة بتركيب الإضافات «التزويد» لمحركات المركبات، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة وخطرة، إضافة إلى تضخيم صوت الأجهزة الموسيقية وارتفاع صوت الراديو في المركبة أو الدراجة النارية.

السلامة المرورية

وأشار العميد طارق تهلك، مدير مركز نايف إلى أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، حيث تستحوذ السيارات المعدلة أو المزودة على مساحة كبيرة من اهتمامات الشباب في الإمارات، وذلك لما تتمتع به من قوة وما تطلقه من أصوات مختلفة، والسيارات المعدلة هي التي يتم إجراء تعديلات عليها في المحرك لزيادة سرعتها، أو تعديلات في جسم السيارة لإضافة مواصفات جديدة خاصة.

وقال: يتجلى هذا الاهتمام بشكل واضح في كل المناسبات التي تتعلق بسباق السيارات أو عروض السيارات المعدلة التي تجري على بعض حلبات السباق في الدولة، ودعا قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحــــدد لهــــا، مـــــع ضرورة التقيــــد بارتــــداء خــــوذة الرأس والملابس الفسفورية المخصصة لذلك، واتخاذ كافة التدابير التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم.

وأكد العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة، ضبط 737 درَّاجة هوائية وكهربائية مخالفة في منطقة الاختصاص خلال عام 2020 وأن سائقي الدرَّاجات المخالفة المضبوطة لم يلتزم سائقوها بقوانين السير والمرور، وإجراءات السلامة المتبعة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

قال الملازم حميد سعيد الشمري، رئيس قسم التسجيل المروري بالوكالة في شرطة دبي، إن الحملات التفتيشية بمساعدة الشركاء الاستراتيجيين ركزت علي ضبط المخالفات المرورية خصوصاً المتعلقة بتركيب إضافات لمحركات المركبات لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية والقيادة بطيش وتهور، إضافة إلى ضبط السائقين الذين يُقدمون على تضخيم أصوات الأجهزة الموسيقية في المركبة أو الدراجة النارية.

شرطة الشارقة

ويقول الرائد محمد راشد الشحي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة: تقوم الإدارة، بإطلاق الحملات الضبطية تزامناً من الحملات التوعوية لاستكمال الدور الذي يصب في مصلحة الجمهور ومجتمع إمارة الشارقة، الرامي إلى حفظ الأمن والأمان وتقليل نسبة الوفيات بحوادث الطرق.

وأوضح أن إدارة المرور والدوريات كانت قــد أطلقت العديد من الحملات المعنيــــــة بضـــبط الدراجــــات والمركبات المخالفة بالأعوام السابقة، وحســــب الخطــط المعــــدة لذلك، وكان أحدثها حملة ضبط المركبات المعدلة التي تصــدر ضجيجاً، وحملة ضبط الدراجات الناريــة والكهربائيـــــة والهوائيـــــة المخالفة في الطرقات، حيث لا يقتصر ضبط المخالفين علـــى وقت الحملـــــة وإنما يتم التركيز عليهم أكثر من خلال فترة الحملة وميقات تطبيقها، بما يتماشى مع الظروف الراهنة والوضع المروري العام وبناءً على إحصائيات ودراسات صادرة من فرع الإحصاء المروري.

كما أوضح: يتم نشر أجهزة ضبط الضجيج الصادر من المركبات وخاصة في الأحياء السكنية، والذي جرى تصميمه من قبل ضباط وأفراد وموظفي شرطة الشارقة في (مختبر الابتكار) التابع لإدارة المرور والدوريات، والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس مدى تبني شرطة الشارقة لاستراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية طموحة، تقوم على خدمات استباقية متميزة تعزز من جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وتحقق الأمن والأمان الشاملين، ويهدف الجهاز إلى الحد من الإزعاج التي تسببه تلك المركبات، وحالات القيادة بطيش وتهور، وما ينتج عنها من حوادث، ووفيات، وإصابات، وانعكاسات سلبية على الوضع المروري.

ويرصد الجهاز المركبات المسببة للضجيج، بخاصيتي الفيديو، والصوت بكل وضوح، ودقة مع تحديد نسبة الصوت التي يتم رصدها في الطريق، ويتميز بعمله بالطاقة الشمسية وقدرته على الإنذار المبكر؛ حيث إنه يرسل إنذاراً لغرفة العمليات في حال وجود أكثر من مركبة تسبب ضجيجاً بنفس الطريق لاحتمالية وجود فوضى مرورية في الموقع، ويحتوي كذلك على كاميرات مراقبة أمنية.

وذكر أن المادة رقم 20 في قانون السير والمرور الاتحادي تنص على «قيادة مركبة تسبب ضجيجاً»، ويترتب عليها غرامة قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، إلى جانب تنفيذ الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة شرطة الشارقة بحق المخالفين والقاضي بحجز المركبة شهر، وقد تصل إلى ستة أشهر بحسب قوة الضجيج، بالإضافةِ إلى المادة رقم 92 والتي تختص بالدراجات الثلاثية العجلات والتي تنص على «عدم استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريــــق وتقضي بغرامـــة قدرهـــا 3 آلاف درهم و90 يوم حجز».

الجانب الأسري

وطالبت نهلة الضويحي، الاستشارية الأسرية بعمل برامج تثقيفية لتوعية فئــــة الشباب وحثهـــــــم على الامتناع عن هذه السلوكيات، وعدم إزعاج الآخرين، سواء من السكان أو مستخدمي الطريق من دون أية مبالاة بما يتسبب في إزعاج للأسر، لما يسببونه من إزعاج وتشويه مظهر المدينة الحضاري.

تطبيق القانون

وقال المستشار القانوني وليد عسكر: لابد من تطبيق القانون على غير الملتزمين إجراءات ترخيص المركبات المزودة، حفاظاً على سلامتهم، وعلى حياة مستخدمي الطريق وخاصة أنها خطر على راكبها وعلى مستخدمي الطريق أثناء عبور الشارع وأن قائدي تلك الفئة من الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها، والالتزام بقواعد السير والمرور، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم وخاصة أن القانون الإماراتي لا يجيز قيادة السيارات المعدلة أو المزودة خاصة على الشوارع العامة، وذلك نظراً للخطورة التي تشكلها على قائد المركبة ومستخدمي الشوارع على حد سواء.

القيادة فن

مخاطر الضجيج

يقول الاختصاصي الاجتماعي عزت إبراهيم، إن القيادة فن وذوق قبل أي شيء ويمكن لقائدي السيارات والدراجات المعدلة الاستمتاع بقيادة سياراتهم وإضافة التعديلات التي يرغبون بها عليها في الأماكن المخصصة فقط، ولابد من غرس المفهوم المروري السليم في نفوس هؤلاء السائقين «لمركبات أم دراجات» بهدف إيجاد طرق آمنة وخالية من الحوادث. ولفت إلى أن معظم الدراجات النارية التي تستخدم في المناطق الصناعية غير مرخصة ولا تتوافر فيها اشتراطات السلامة، ولكن في الوقت نفسه عليهم الالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطريق حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

يؤكد الطبيب النفسي محمد عامر، أن مخاطر التزويد والضجيج التي تحدثه هذه السيارات والدراجات تثير الحالة النفسية والعصبية لدى السائقين الآخرين، ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التــــي تمر بها السيارات المزعجة، خصـــوصاً الأطفــــال وكبار السن، عبر استخدام آلـــة التنبيــه بصـــورة مبالغــــة، والـــزوائد لتضخيــــم صوت المركبـــة كثيراً، وحين تطلق بعد منتصف الليل وفـــي الصباح الباكر، تتسبب فــي حالة من الرعب لدى الأطفال، وحتى كبار السن، لذلك يجب على الجهات المسؤولة مكافــحة هـــذه الظاهرة بكل الطرق.