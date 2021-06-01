شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم، الثلاثاء، 1-6-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.

إيقاف تداول 35 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شارم دريمز للاستثثمار السياحي، أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للمحابس، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، ابن سينا فارما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جهينة للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية. إيقاف تداول 35 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شارم دريمز للاستثثمار السياحي، أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للمحابس، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، ابن سينا فارما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جهينة للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المنصورة للدواجن، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تخسر 1.98 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.98 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10240 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12668 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1219 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 500 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 418.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بلتون المالية القابضة 133.3 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 20 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 100 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 59670 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 500 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 418.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة بلتون المالية القابضة 133.3 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 20 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 100 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 59670 سهم.

الحديد والصلب أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الموافقة على النص المقترح لرؤية ورسالة الشركة، وإنشاء مركز تكلفة منفصل لمشروع التجربة النصف صناعية لتركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع الجانب الأوكراني تمهيدًا لبدء أعمال التجربة أول يونيو 2021. الحديد والصلب أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الموافقة على النص المقترح لرؤية ورسالة الشركة، وإنشاء مركز تكلفة منفصل لمشروع التجربة النصف صناعية لتركيز الخام بمناجم الواحات البحرية مع الجانب الأوكراني تمهيدًا لبدء أعمال التجربة أول يونيو 2021.





نتائج أعمالوأعلنت شركة مطاحن مصر العليا، اعتماد مجلس الإدارة المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة فائضًا قبل خصم الضريبة بلغ 110.1 مليون جنيه وفائض بعد خصم الضريبة وقدره 85 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغ صافي الخسارة في هذه الفترة 1.019 مليار جنيه مقابل صافي ربح 42.915 مليون جنيه عن الفترة المقارنة للعام السابق، مرجعة السبب في ذلك إلى زيادة قيمة المبيعات قدرها 659 مليون جنيه، وانخفاض في قيمة إيرادات الاستثمار بقيمة قدرها 3.34 مليون جنيه، انخفاض فروق العملة بقيمة 110 مليون جنيه، وزيادة الفوائد المدينة بقيمة 424 مليون جنيه، وزيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 149 مليون جنيه، وانخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 5.279 مليون جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 768 مليون جنيه، وزيادة المصروفات الإدارية بقيمة 260 مليون جنيه.





الرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على دعوة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 72 مليون جنيه إلى 100.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28.8 مليون جنيه لعدد أسهم 28.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد تمول من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح العام عن العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم.