شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وذلك بقيمة جنيه واحد فقط بسوق الصاغة، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 818 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب ارتفاع بنفس القيمة صباح اليوم.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 702 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 818 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 935 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6544 جنيها، أونصة الذهب 1907 دولارات.

ونجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات ب جلسات الأسبوع متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم، ثم واصل المعدن النفيس عالمياً صعوده بجلسات التداول اليوم الاثنين مسجلاً 1907 دولار وقت صياغة هذا التقرير

ونجح المعدن النفيس في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%.وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأونصة.

وتسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل الماضي، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.