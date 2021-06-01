شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 28 دولاراً وسط انخفاض العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشف معهد إدارة التوريدات في أمريكا أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى مستوى 61.2 نقطة في مايو/أيار من 60.7 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 60.8 نقطة.



هذا، وكانت وول ستريت قد أغلقت أمس الإثنين بمناسبة يوم الذكرى حيث أقفلت أسواق الأسهم والسندات بشكل رسمي.



ويتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز عند التسوية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 28.10 دولار للأوقية.