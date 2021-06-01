شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ورغم التحسن المستمر فيما يتعلق بجائحة "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة انخفض إلى مستوى 65.6 نقطة في مايو/أيار من 66.1 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى الاستقرار عند القراءة 66.1 نقطة.



هذا، وتمكنت بريطانيا من عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في إشارة إلى المزيد من التحسن في تعاملها مع جائحة كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأظهرت بيانات حكومية بريطانية أن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في حين سجلت ما يقرب من 3100 حالة إصابة، وبالتالي، تعد أول مرة لا تسجل فيها الدولة الأوروبية أي حالات وفاة منذ نهاية شهر يوليو/تموز من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.4156، وسجل أعلى سعر عند 1.4248 وأقل سعر عند 1.4154.