شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار سلبي بعد بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو سلبي في ختام التعاملات رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس وقع تحت وطأة الضغوط بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشف معهد إدارة التوريدات في أمريكا أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى مستوى 61.2 نقطة في مايو/أيار من 60.7 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 60.8 نقطة.



هذا، وكانت وول ستريت قد أغلقت أمس الإثنين بمناسبة يوم الذكرى حيث أقفلت أسواق الأسهم والسندات بشكل رسمي.



ويتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند التسوية بأقل من 0.1% أو ما يعادل 30 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1905 دولارات للأوقية.