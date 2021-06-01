شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب العودة من العطلة أمس الإثنين، وأبقت العملة الأمريكية على خسائرها رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشف معهد إدارة التوريدات في أمريكا أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى مستوى 61.2 نقطة في مايو/أيار من 60.7 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل القراءة 60.8 نقطة.



هذا، وكانت وول ستريت قد أغلقت أمس الإثنين بمناسبة يوم الذكرى حيث أقفلت أسواق الأسهم والسندات بشكل رسمي.



من ناحية أخرى، يتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 89.7 نقطة.