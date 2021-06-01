شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: دار زايد ملاذ آمن للرياضيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بوفد الاتحاد الآسيوي والحكام وبعثات منتخبات المجموعة السابعة المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة،متمنياً للجميع طيب الإقامة في بلد المحبة والتعايش والتسامح.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على تهيئة أفضل الظروف لإنجاح مباريات المجموعة السابعة، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نجاحاً منقطع النظير في مكافحة فيروس كورونا وتصدرت دول العالم في التلقيحات والأنشطة الوقائي.

وقال رئيس الاتحاد: بفضل وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، برهنت دولة الإمارات أن الحياة مستمرة بأفضل صورها، وأن دار زايد تستقبل الزوار من كل بقاع العالم، حيث أصبحت ملاذاً آمناً للرياضة والرياضيين، وتُقيم الفرق فيها معسكراتها وتخوض مبارياتها الودية والرسمية في ملاعبها، كما أن الاتحادات الدولية والقارية تنظم فعالياتها في الدولة لإيمانها بأن الإمارات مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وجدد الشيخ راشد بن حميد دعم مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات، وتمنى له التوفيق، مؤكداً أن الاتحاد يضع كل إمكانياته تحت تصرف المنتخب من أجل أن يحقق هدفه في التصفيات ويسعد جماهير الكرة الإماراتية.

وعبر عن سعادته بالسماح للمشجعين بالحضور إلى المباريات بنسبة 30% من سعة المدرجات، داعياً الجمهور الإماراتي إلى أداء دوره بأفضل وجه في التصفيات، مؤكداً أن المشجع الإماراتي أحد أبرز عناصر قوة المنتخب، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الرسمية للحفاظ على سلامة الجميع.