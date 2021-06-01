شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يؤكد حرصه على مشاركة أندية أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء ومشرفي الألعاب الجماعية في أندية بني ياس والجزيرة والعين والوحدة والظفرة، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي مجلس أبوظبي الرياضي، وتم خلاله الاستماع إلى مقترحات أندية العاصمة بشأن مسابقات الموسم المقبل، وأكد القرقاوي حرص اتحاد كرة السلة على تذليل كل الصعوبات أمام مشاركة أندية أبوظبي وجميع أندية الدولة في أجندة مسابقات الاتحاد، بما يحقق الأهداف المرجوة في استمرار مسيرة تطوير كرة السلة الإماراتية.

وكشف سالم المطوع أمين عام اتحاد كرة السلة عن مجريات الاجتماع الذي عقد في قاعة المؤتمرات بنادي الجزيرة بقوله: «الاجتماع شهد مقترحات عدة قدمها مسؤولو أندية أبوظبي، وأيضاً ملاحظات من مجلس أبوظبي الرياضي، كما أكد مجلس إدارة الاتحاد حرصه على استمرارية مشاركة أندية العين والظفرة والجزيرة والوحدة وبني ياس في مسابقات اللعبة بكل مراحلها السنية في المواسم المقبلة».

وأضاف: «جاء الاجتماع بناءً على طلب رئيس اتحاد كرة السلة، وفي إطار حرص الاتحاد على مساعدة الأندية على تخطي كل العقبات التي يمكن أن تواجه استمراريتها في مسابقات اللعبة، وسيقوم الاتحاد بدارسة المقترحات التي تقدمت بها أندية أبوظبي والمتعلقة بضمان استمرارية هذه الأندية في اللعبة في المواسم المقبلة بفرق الصف الأول والمراحل السنية، وسيتم لاحقاً مخاطبة أندية أبوظبي بنتائج الدراسة وآليات العمل والتسهيلات التي سيقدمها اتحاد اللعبة من أجل تذليل كل العقبات أمام استمرارية هذه الأندية في مسابقات السلة».

وتابع المطوع: «نتفهم التوجهات العامة المتعلقة بخفض الميزانيات، لكننا في اتحاد السلة حريصون على ألا يكون تأثير خفض الميزانيات على حساب فرق السلة».