شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا بالقاهرة يشيد بجهود الدولة المصرية لدعم القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم الثلاثاء، السفير Yevhen Mykytenko سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، حيث إن السوق الأوكرانى يأتى فى المرتبة الثانية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020 والأكثر إقبالا على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ، مما يؤكد ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.

ومن جانبه، أشاد سفير أوكرانيا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي وتطعيم العاملين بالقطاع بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، كما أثنى على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر والتي تسهم في حماية المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد السفير على شغف المواطنين الأوكران بمصر وحرصهم على زيارتها للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحى المصري من شواطئ مشمسة وجو دافئ ومناظر طبيعية خلابة وحياة بحريه فريدة وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة.