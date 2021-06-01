شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.

إيقاف تداول 35 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شارم دريمز للاستثثمار السياحي، أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للمحابس، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، ابن سينا فارما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جهينة للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية. إيقاف تداول 35 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 35 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شارم دريمز للاستثثمار السياحي، أوراسكوم المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، العربية للمحابس، العبوات الطبية، سبيد ميديكال، بلتون المالية القابضة، الألومنيوم العربية، ابن سينا فارما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، جهينة للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ليسيكو مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المصرية العقارية، الشمس للإسكان والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جلاكسو سميثكلاين، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المنصورة للدواجن، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تخسر 1.98 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.98 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، فيما خسر رأس المال السوقي 1.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.854 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 10240 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 12668 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3972 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1219 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.25%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 24.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 13.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.52%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.31%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.88%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 4.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.94%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 3.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.30%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.559 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.