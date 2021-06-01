شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء فى المركز الثالث، "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 151.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 755.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 63.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 736.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.
وفى المركز السادس، "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول بلغ 172.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 557.95 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 548.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 495.98 مليون جنيه، ثم " أوراسكوم المالية القابضة"، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 445.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب"، بحجم تداول 527.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 416 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول بلغ 97.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 413.4 مليون جنيه.