شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه و"برنت" أعلى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن تعافي الطلب بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.



ويتوقع مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بنسبة 6.9% لتصبح أعلى وتيرة نمو سنوية منذ عام 1984.



ومع دخول فصل الصيف، يتوقع مراقبون انتعاش الطلب بقوة على البنزين في أمريكا الأمر الذي يعني صعود الطلب على الخام في الأشهر المقبلة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.9 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 67.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.8 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.4% إلى 70.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 69.2 دولار.