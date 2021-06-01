شكرا لقرائتكم خبر مؤشر الأسهم قرب 10,600 نقطة في أعلى إغلاق خلال 7 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق مؤشر السوق السعودي أمس قرب مستويات 10,600 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 7 سنوات (منذ أكتوبر 2014)، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 15.2 مليار ريال.

وأنهى المؤشر الجلسة الرئيسية أمس مرتفعا 46.19 نقطة ليقفل عند مستوى 10,597.42 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 495 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الغاز، والأبحاث والإعلام، وسابتكو، وسدكو كابيتال ريت، والعقارية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات جاكو، ونماء للكيماويات، وأميانتيت، وصدق، وجازادكو، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.91%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، ومتطورة، وإعمار، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات متطورة، وتبوك الزراعية، ومدينة المعرفة، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 405.23 نقاط ليقفل عند مستوى 23,925.19 نقطة، وبتداولات بلغت 66 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 640 ألف سهم تقاسمتها 1812 صفقة.