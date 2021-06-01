«سابك» تدير أعمال مركز «استدامة» 5 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الرياض أمس، اتفاقية مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، للمشاركة في إدارة وتطوير أعمال المركز.

وقع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان.

ويسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات ابتداء من 25 يوليو 2021، وذلك عقب انتهاء مدة الاتفاقية التي أبرمت بين الجانبين في 2016، وكلفت «سابك» بموجبها بإدارة مركز «استدامة» لمدة 5 سنوات تنتهي في 24 يوليو2021.

وأكد البنيان أن الاتفاقية الجديدة ستعزز إسهام «سابك» في تطوير برامج التنمية الزراعية المستدامة؛ لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة في السعودية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية ستكلف «سابك» 8 موظفين للعمل والمشاركة في إدارة أعمال مركز «استدامة»، وتحصل بالمقابل على حق الاستفادة من منشآت المركز لإجراء أعمالها البحثية.

وتأسس مركز «استدامة» في 2013 بتمويل من «سابك»، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بناء وتشغيل المركز في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويعد «استدامة» مركزا بحثيا زراعيا لإجراء الأبحاث التطبيقية على التقنيات المبتكرة للزراعة المستدامة، فيما تركز أبحاثه على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتقليل استخدام المبيدات الحشرية ورفع كفاءة استخدام المياه.

ويهدف مركز «استدامة» بشكل رئيس إلى تعزيز الزراعة المستدامة في المملكة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز استدامة الأنشطة الزراعية بالمملكة، وتمكين الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على هذه الموارد للأجيال القادمة.

ويسعى مركز «استدامة» إلى ترسيخ مكانته وريادته في مجال التقنيات الزراعية الحديثة، وتطبيق الأبحاث التي تقدم حلولا وتقنيات حديثة للمؤسسات الزراعية العامة والخاصة، والتوصل من خلال الأبحاث إلى الحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تطوير تقنيات الزراعة وتحسينها وتطبيقها في المملكة.

اتفاقية إدارة مركز «استدامة»







مدة الاتفاقية: 5 سنوات



بدء الاتفاقية: 25 يوليو 2021



من بنود الاتفاقية: