بحث تحديات القطاع الخاص في المعايرة القانونية بمحطات الوقود

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وأكد محافظ المواصفات السعودية حرص الهيئة الحثيث على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل الجاد على توفير بيئة استثمارية وتجارية عادلة في المملكة، مشيرا إلى انفتاح الهيئة للاستماع لجميع ملاحظات القطاع الخاص والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية للمملكة.
فيما تطلع ملاك المحطات إلى استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودية.
يذكر أن برنامج المعايرة القانونية (تقييس) هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ويهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، لعدد من أدوات القياس مثل مضخات الوقود وعدادات المياه والكهرباء والموازين التجارية.
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