اندماج «سامبا كابيتال» في الأهلي المالية بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع البنك الأهلي السعودي أن يتم اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) في شركة الأهلي المالية خلال الربع الثالث من عام 2021.

وقال البنك في بيان على (تداول)، «إن كلا من شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال يعملان على استكمال كل الإجراءات ذات العلاقة المرتبطة بعملية الاندماج».

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس الأول، موافقته على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

ويعني اندماج (سامبا كابيتال) في (الأهلي المالية) توحيد قطاع إدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية تحت كيان واحد.

وأعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، في مطلع أبريل الماضي إتمام اندماجهما رسميا ليبدأ البنك الجديد عملياته تحت اسم (البنك الأهلي السعودي).

وأعقب ذلك إلغاء إدراج أسهم مجموعة (سامبا المالية) في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021. وودع سهم (سامبا) السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاما على إدراجه بعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.