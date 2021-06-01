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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرص التعاون في اقتصاد الفضاء، ناقشها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحة مع وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية - عضو البرلمان البريطاني - كواسي كوارتنج في مقر الهيئة بالرياض. وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية. وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافدا للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة. حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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