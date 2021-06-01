شكرا لقرائتكم خبر «أكوا باور» تورد الوقود الحيوي لمشروع البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «أكوا باور» مذكرة تفاهم مع شركة «نيوترال فيولز»، للتعاون المستقبلي في مجال توريد الوقود الحيوي الخالي من الكربون لمشروع البحر الأحمر السياحي الأكبر من نوعه في السعودية.

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة تجاه التزام المملكة باستخدام الطاقة المتجددة وتجنب الاعتماد على النفط الأحفوري، وبالتالي تعزيز جهود الحفاظ على البيئة.

وبدأت «نيوترال فيولز» أكبر منتج للوقود الحيوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بإنشاء مصفاة الوقود الحيوي في المملكة لخدمة المشروع. ومن المتوقع أن يسهم مشروع البحر الأحمر في تجنب نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، عن طريق اعتماد الطاقة المتجددة.

وفاز تحالف بقيادة أكوا باور في نوفمبر 2020 بالعقد الأعلى قيمة من شركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف تصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق المستدامة لمشروع البحر الأحمر، حيث سيصبح المشروع بمجرد اكتمال إنشائه الأول من نوعه والأكبر على مستوى العالم، وسيتم تشغيله بالكامل من خلال مجموعة من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك الوقود الحيوي الذي يعد من أفضل مصادر الطاقة البديلة. وكجزء من اتفاقية مذكرة التفاهم مع شركة «أكوا باور»، ستزود شركة نيوترال فيولز شبكة النقل بالمشروع بالوقود الحيوي.

مشروع مذهل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوترال فيولز، كارل فيلدر، إن توقيع الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية تجاه مسألة تغير المناخ، وأضاف: حجم المشروع مذهل جدا، ولكن الملفت بصورة أكبر في هذا المشروع هو حجم التزام المملكة الراسخ تجاه استخدام الطاقة المتجددة، فالمملكة لا تسهم بهذه الخطوة في تقليل الأضرار فحسب، لكنها تقلل بشكل فعال من اعتمادها على النفط الأحفوري، وبالتالي تعزز من جهود الحفاظ على البيئة واستدامتها لسنوات مقبلة.

التزام بيئي

ونوه فيلدر إلى أن توافر الالتزام البيئي تجاه مشروع البحر الأحمر يتيح للشركات الأخرى عدم مواصلة أي أنشطة من شأنها التسبب في تغير المناخ، وقال: يعد الوقود الحيوي الخالي من الانبعاثات الكربونية بديلا سهلا ونظيفا للوقود الأحفوري الذي يسبب الكثير من المتاعب للبيئة. ويمكن لأي أسطول نقل إحداث التحول والتوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في فترة وجيزة. وآمل من جانبي أن يلهم مشروع البحر الأحمر الشركات الأخرى لتحذو حذوه.

حلول الطاقة

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان، «في الوقت الذي يسعى العالم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه بأسعار معقولة، تواصل أكوا باور التزامها بأن تتصدر مسيرة التحول في مجال الطاقة وتوفير الحلول البديلة، بما في ذلك الاعتماد المبكر على حلول الطاقة الناشئة مثل الوقود الحيوي لتوفير الطاقة بشكل مسؤول. ويسعدنا التعاون مع نيوترال فيولز لدعم التزامنا وتسريع خطواتنا في تحقيق طموحات المملكة المتمثلة بتقديم وجهة سياحية استثنائية تحد من التأثير البيئي الضار، من خلال توفير خدمات ومرافق خالية من الانبعاثات الكربونية».

تقدم كبير

وحقق المشروع تقدما كبيرا في الكثير من مراحل البناء المهمة. ولا يزال العمل جار على قدم وساق للاستعداد للترحيب بأول ضيوفه بحلول نهاية 2022، حيث من المتوقع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى.

وسيبدأ موقع مشروع البحر الأحمر النمو بسرعة كبيرة بالتحول ليصبح مدينة كبيرة تتوافق مع نموذج أعمال «نيوترال فيولز» الذي يتم فيه صنع الوقود الحيوي من زيت الطهي النباتي المحلي المستخدم في منشأة محلية، لاستخدامه من قبل العملاء المحليين.